На Южном Урале завершено уголовное дело в отношении матери, которая задушила своего новорожденного сына

В Снежинске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, которая задушила своего новорожденного сына.

Трагедия произошла днем 14 января, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

После обнаружения тела младенца мать ребенка объяснила, что у нее произошли домашние роды и она задушила малыша, так как вообще не хотела его появления на свет.

"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - добавили в СК.