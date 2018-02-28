Лавров: США готовят Европу к ядерному удару по России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность развёртыванием в Европе тактических ядерных вооружений.

Как передаёт "Интерфакс", выступая в Женеве на конференции по разоружению, он назвал американские ТЯО, размещенные на европейском континенте, проявлением агрессивной позиции. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия не имеет развёрнутого ТЯО и не отрабатывает его применения. Такого рода учения НАТО министр назвал грубым нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, ядерному разоружению препятствует и наличие в Европе американских стратегических неядерных вооружений.

"Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации", – отметил Сергей Лавров и напомнил, что европейские страны сейчас размещают у себя ядерное оружие единственной страны, ранее применявшей его по мирным городам.

Россия же в рамках международных договоров, по словам министра, сократила свой ядерный арсенал на 85%.