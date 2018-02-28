СМИ: Сотрудница "Югры" обокрала банк на 10 миллионов

Против сотрудницы банка "Югра" возбуждено уголовное дело: ей вменяют кражу 10 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, подозреваемая с января 2016 по 10 июня 2017 гг. смогла украсть из хранилища банка 10 млн руб. Она возглавляла отдел кассовых операций. Сейчас она находится под подпиской, сообщают "Известия".

Напомним, проблемы в банке начались после того, как он лишился лицензии 28 июля 2017 г. ЦБ заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. Клиенты финансового учреждения для решения своих проблем создали Союз вкладчиков.