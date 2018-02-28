Сделано в Сургуте: город поддерживает местных производителей своим брендом

В крупнейшем югорском муниципалитете создана торговая марка – "Сделано в Сургуте". Город одним из первых в России запустил свой бренд, который призван повысить престиж местной продукции и защитить ее от подделок.

"Бренд возник неслучайно, – пояснил глава Сургута Вадим Шувалов. – Большие торговые сети, пришедшие в город (а это "Окей", "Лента", "Магнит", "Леруа Мерлен" и другие) оказались не готовы выставлять на своих полках продукцию местных предпринимателей. Местные руководители магазинов, ссылаясь на центр, блокировали попытки разместить товары сургутского малого и среднего бизнеса. Пришлось проводить сложные, многораундовые переговоры с головными офисами в России. По итогам практически все сети выделили места для местных товаров в своих сетевых магазинах – это специальные отделы, полки для местных товаров. А чтобы выделиться в условиях высокой конкуренции, лучшие товары города мы предложили маркировать надписью "Сделано в Сургуте".

По мнению Вадима Шувалова, повышение инвестиционной привлекательности территории – задача не только региональных, но и местных властей. Он рассказал, что первоначально руководство федеральных сетей не шло навстречу: по их мнению, торговые сети обеспечивают приток инвестиций и рабочие места, отбирают для своих полок лучшие товары, что в конечно итоге выгодно потребителю. А вопросы поддержки малого и среднего бизнеса – не в их компетенции. Поэтому пришлось доказывать, что сургутские производители не уступают другим российским и даже зарубежным компаниям, подтверждать высокое качество товаров, маркированных брендом "Сделано в Сургуте".

"В рамках проекта состоялся конкурс "Лучший товар города Сургута – 2017", проведен конкурс "Кулинарный бренд города Сургута – 2017" на базе сургутского политехнического колледжа. По итогам отборов 22 лучшие компании получили право использовать марку "Сделано в Сургуте", – добавил градоначальник.

Развитие местного бренда распространилось и на компании непродовольственной сферы. Сургут ежегодно участвует в окружной выставке-форуме "Товары земли Югорской". В декабре 2017 года на выставке-форуме были представлены 23 лучшие компании из различных отраслей: производители продовольственной и непродовольственной группы товаров, медицинские компании, в том числе с услугами социальной направленности, гостиничные услуги, использующие бренд "Сделано в Сургуте".

"Наша продукция, наши производители товаров и услуг произвели огромное положительное впечатление на участников и гостей выставки-форума. Я считаю, что это – хороший задел, чтобы продвигать сургутских производителей по Югре и по России в целом", – заявил Вадим Шувалов по итогам мероприятия.