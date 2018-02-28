В кабинете главного полицейского Сысерти проходят обыски

В Межмуниципальном отделе МВД России "Сысертский", в кабинете начальника отдела, полковника полиции Евгения Узянова в настоящий момент проходят проверочные мероприятия, сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что мероприятия проводятся сотрудниками УФСБ по Свердловской области, о причинах обысков не сообщается.

Информацию прокомментировал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

"Проверочные мероприятия действительно идут. Их проводят наши коллеги из регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного полицейского главка. О каких-либо результатах говорить пока преждевременно, так как они ещё не завершены, равно как и делать однозначные выводы о причастности данного офицера к чему-либо криминальному. Поводом для проверки послужили опубликованные в сети интернет сведения. Об итогах начавшейся работы, общественность и СМИ, проинформирую дополнительно", - пояснил полковник Горелых.