"Автомобилист" отправился в Ханты-Мансийск на заключительный матч чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" отправился в Ханты-Мансийск, где проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ.

Завтра, 1 марта, команда сыграет против местной "Югры". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, на выезд отправились следующие игроки:

Вратари: Якуб Коварж, Игорь Устинский и Владимир Сохатский.

Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Николай Тимашов, Георгий Мишарин, Александр Щемеров, Дмитрий Мегалинский, Денис Куляш, Никита Трямкин и Алексей Василевский.

Нападающие: Алексей Михнов, Александр Торченюк, Алексей Симаков, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Виталий Попов, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Андрей Обидин, Артем Гареев, Егор Миловзоров, Максим Рассейкин, Дуайт Кинг и Пьер Александр Паренто.

Напомним, вчера "Автомобилист" на родном льду уступил челябинскому "Трактору".