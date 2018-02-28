В Югре экс-главбух муниципального предприятия оштрафован на 400 тысяч за подписание невыгодных контрактов

В Нижневартовске за финансовые махинации наказан экс-главбух "Сельского жилищно-коммунального хозяйства", сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорской прокуратуры.

Югорчанин совершил преступление, будучи главным бухгалтером муниципального "хозяйства" и одновременно учредителем и генеральным директором "ПрофГлавБух". Он заключил несколько невыгодных агентских договоров. Это позволило ему незаконно обогатиться на 600 тыс. руб., а "СЖКХ" пострадало на эту сумму.

Преступник оштрафован на 400 тыс. руб. Кроме того, он должен будет вернуть предприятию все деньги.