Врач-депутат оказался владельцем машины, катавшей по Таганрогу труп собаки

Выяснились новые подробности жуткого происшествия в Таганроге. Владельцем автомобиля, несколько дней возившего в бампере мёртвую собаку, оказался депутат Новобессергеневского сельского поселения и по совместительству заместитель главного врача частной клиники Валерий Писковец. По некоторой информации, он избран от партии "Единая Россия" в 2012 г.

Полиция Таганрога проводит проверку по факту жестокого обращения с животными, сам депутат отказался от комментариев, отметив, что разбирается и с полицией, и с прокуратурой.