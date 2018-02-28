В Зауралье сельчанина приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского

24-летний житель Сафакулевского района предстал перед судом за оскорбление полицейского - он покрыл матом правоохранителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения в сентябре прошлого года.

Утром 17 сентября около магазина, расположенного в Сафакулево, во время проведения инспектором ДПС действий по проверке поступившего сообщения по ДТП, злоумышленник публично выразился в адрес сотрудника полиции нецензурной бранью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 110 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.