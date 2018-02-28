В московском магазине пенсионер умер после того, как охрана остановила его из-за неоплаченной покупки

Московские следователи устанавливают обстоятельства гибели пенсионера в магазине на Комсомольском проспекте.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК, 75-летний мужчина после совершения покупок вышел из хозяйственного магазина, не оплатив один из товаров. По просьбе охранника пенсионер отправился в подсобное помещение для просмотра записи с камер видеонаблюдения. Там пожилому человеку внезапно стало плохо, а прибывшие медики констатировали его смерть.

Сейчас ГСУ СК России по Москве проводит проверку, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Как добавили в ведомстве, также будет дана правовая оценка действиям работников магазина.

Как сообщало Накануне.RU, в мае прошлого года в Екатеринбурге был осужден охранник, пытавший людей в подсобке магазина сети "Пятерочка". Суд назначил ему 10 лет колонии общего режима.