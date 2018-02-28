Киев признал неконституционным языковой закон Кивалова-Колесниченко

Конституционный суд Украины вынес решение по закону "Об основах государственной языковой политики", который известен как закон Кивалова-Колесниченко, отмененный на следующий день после вооруженного переворота в Киеве. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте суда, хотя не уточняется, какое именно решение было принято.

Однако депутат Киевского горсовета Олег Бондарчук заявил, что суд признал языковой закон неконституционным.

Конституционный суд начал рассмотрение конституционности закона Кивалова-Колесниченко в ноябре 2016 года. Он был принят Радой в июле 2012 года и предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где не менее 10% населения считают родным какой-либо язык, кроме мовы. При этом практического применения он не имел.

23 февраля 2014 года Рада проголосовала за отмену этого закона, что послужило катализатором протеста в юго-восточных регионах Украины. В сентябре 2017 года Рада приняла закон об образовании, подразумевающий полную украинизацию обучения.