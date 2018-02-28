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Александр Левин вновь избран председателем Союза свердловских журналистов
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банер, союз журналистов свердловской области (2018) | Фото:

Сегодня в Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция Свердловского творческого союза журналистов, передает корреспондент Накануне.RU. В отличие от аналогичного собрания, которое было ровно пять лет назад - в 2013 году, нынешняя конференция отличалась единодушием и хорошей организацией. Практически все выступавшие весьма позитивно оценили работу председателя Александр Левина и правления за минувшие пять лет.

Собравшихся поприветствовал первый заместитель губернатора Свердловской области, глава его администрации Владимир Тунгусов. От московских коллег в конференции поучаствовал Алексей Вишневецкий - заместитель председателя Союза журналистов России.

союз свердловских журналистов, конференция(2018)|

Доклад Александра Левина всей информации о том, чем жил и что делал свердловский журналистский союз в течение отчетных пяти лет, не вместил. В отличие от предыдущих лет - оказалось, что общественная жизнь бурлит: помощь ветеранам, конкурсы журналистов, работа с юнкорами, соглашения с промышленниками, профсоюзами, судебными органами и, конечно, деятельность Дома журналистов.

Всего в рядах свердловского союза журналистов на сегодня 1 211 человек. Рост рядов налицо ,причем, как сообщали выступающие, журналистское объединение в последние годы пополняется за счет молодых журналистов. Правда, как стало известно после отчета ревизионной комиссии, членские взносы свердловские журналисты платят не регулярно.

Пожурив рядовых членов и призвав их серьезно относиться к уплате членских взносов, отслушав выступающих, перешли к выборам. Александра Левина единогласно и на безальтернативной основе избрали председателем правления Свердловского союза журналистов на следующие пять лет.

союз свердловских журналистов, конференция, левин(2018)|

Правление теперь будет состоять из 32 человек, так решили прямо на конференции. Что касается плана работы, то - как стало известно после первого заседания правления - план сверстают в течение месяца. Предложения уже принимаются.

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28.02.2018 13:46 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:46 Екб


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Александр Левин вновь избран председателем Союза свердловских журналистов
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