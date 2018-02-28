На Ямале из-за непогоды закрыли два зимника

На Ямале закрыты зимники "Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале" и "Салехард - Надым" из-за сильной метели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Остальные зимние автомобильные дороги округа работают в штатном режиме: на зимниках "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)", "Уренгой – Красноселькуп" разрешен проезд для автомобилей массой до 30 тонн.

Напомним, ранее стало известно о том, что на зимнике "Салехард - Лабытнанги" через реку Обь появились трещины. Их ширина от 10 до 15 сантиметров.