Настю Рыбку депортируют в Белоруссию

"Секс-тренеры" Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, снискавшие известность как Алекс Лесли и Настя Рыбка, находятся в изоляторе Иммиграционного бюро в Таиланде. Как передаёт ТАСС, в настоящее время местные власти готовят их депортацию за незаконную трудовую деятельность. Всем организаторам тренинга на несколько лет запретят въезд в Таиланд.

Среди задержанных по этому делу есть граждане России, Литвы и Белоруссии. Анастасия Вашукевич является гражданкой Белоруссии и, как сообщается, будет депортирована именно в эту страну, а не в РФ.

Напомним, в России на Вашукевич и Кириллова подал в суд за разглашение личной информации бизнесмен Олег Дерипаска.

Вскоре после их задержания в Таиланд неожиданно прибыл борт специального лётного отряда "Россия", а секретарь Совбеза Николай Патрушев провёл встречу со своим тайским коллегой.