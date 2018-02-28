Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты

Поведение центрального банка и подконтрольных ему структур параллельно с сокращением доходов россиян привели к оттоку средств из банковской системы. К такому выводу пришли участники тематической пресс-конференции, прошедшей сегодня в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

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О рекордном "бегстве" вкладчиков - физлиц сообщил ЦБ: со счетов за январь ушло 453 млрд руб., это в три раза больше аналогичного показателя за январь 2017 г. Этому предшествовала череда отзывов лицензий у банков, протесты вкладчиков, которые порой не могли получить даже гарантированную страховую сумму. В феврале поводов для беспокойства у клиентов кредитных организаций стало еще больше: Агентство по страхованию вкладов обратилось в суды с исковыми заявлениями к вкладчикам, которые забрали свои деньги из проблемных банков до полного разорения организаций. Поводов для повышения доверия к банковской системе нет, констатировали эксперты, и выхода лишь два: хранить деньги только в алюминиевых банках, как советовал один небезызвестный олигарх, или взять Банк России под контроль.

С исками АСВ пока столкнулись лишь вкладчики "Татфондбанка" и "Интехбанка". В агентстве поясняли, что ряд вкладчиков забрали средства непосредственно перед отзывом лицензии, что выходит "за пределы понимания стандартной банковской операции". При этом порядка 240 исков АСВ готово отозвать. Финансовый омбудсмен Павел Медведев отмечает, что регулятор должен контролировать операции в проблемных банках еще до отзыва лицензии.

"Если банк неспособен расплатиться со всеми своими кредиторами, тогда этот банк не должен кому-то из своих кредиторов отдавать всё, потому что оставшимся он и половины отдать не сможет. Если в последнее время перед банкротством возникла такая ситуация, нужно запрещать выплаты", - считает уполномоченный.

Однако ограничений на тот момент, когда вкладчики решили забрать деньги, не было. Потому противозаконными их действия быть не могут. Медведев добавил, что забрать деньги из банка можно только в том случае, если кто-то их выдал. А, значит вопросы если и могут возникнуть, то только к сотрудникам, проводившим операции.

Даже когда вкладчики оставляли деньги в банках без лицензии, надеясь на выплат АСВ, они тоже сталкивались с проблемами, добавляет директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин:

"Летом 2016 г., когда было закрытое некоторое количество банков, вкладчикам стали объяснять, что их договор с банком ничего не значит, потому что нет реестра; или что реестр есть, но вклада в нем нет, а значит, денег клиент не получит; или банк, занимающийся санацией, не признавал реестр. И дальше два варианта: либо получить 200 тыс. руб., либо идти в суды и доказывать что вы не верблюд".

Уничтожение банковской системы под видом её санации привело к тому, что вкладчики - физические лица, индивидуальные предприниматели, бизнес - потеряли в банках несколько триллионов рублей, уверен экономист. При этом работающие банки также создают негативную повестку для отрасли.

"Мы видим, что по всей стране происходит произвольная заморозка счетов ИП и малых предпринимателей под предлогом того, что та или иная операция показалась подозрительной. Когда вас "замораживают" никто и нигде вам другой счет не откроет. Правда, сейчас появился сложный механизм оспаривания", - рассказал экономист.

Суды АСВ, иски, отрицающие право собственности граждан на свои собственные деньги, - продолжение "подрывной" для сектора работы самих же банков.

"Возникает ощущение, что человек, доверивший деньги банковской системе РФ, становится для регулятора преступником, как только он пытается этими деньгами воспользоваться. Самое странное заключается не в каких-то юридических процедурах, а в непредсказуемости регулятора и всей банковской системы. Эти люди выкидывают фокусы, которые невозможно предвидеть", - отметил Делягин.

"Бегство" из банков усиливает общая ситуация с доходами россиян. Реальный процесс обнищания населения официальная статистика не отражает.

"Официальная статистика Росстата с ноября 2016 г. не означает ничего. Если рассматривать реальные доходы граждан, то в январе 2018 г. они сократились не менее, чем на 7% по сравнению с январем 2017 г. Падение доходов на 7% после того, как они снижались уже четыре года, это реальное основание для того, чтобы забрать много денег из банковской системы. Люди беднеют, процесс является магистральной тенденцией России, в которой реализуется политика удушения экономики", - заявил Михаил Делягин.

Когда половина банков лишена лицензии, то это вопрос не засилья жуликов в банках, а вопрос курса, сказал член комитета госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

"Ударяет ли эта стратегия по гражданам? Сильно ударяет. Любой отзыв лицензии это дефолт для тысяч граждан. В чем виноваты сотни тысяч вкладчиков - только в том, что столкнулся с системным курсом, в котором он является жертвой. Можно было иначе решать проблему укрупнения банков - можно. Но мы выбрали другой путь", - сказал Федоров.

Он заметил, что Центральный банк попыталась одернуть даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В ответ ей посоветовали не лезть не в свои дела. С президентом ЦБ вежливее разговаривает, но суть та же. Напомню, что в 2012 г. в послании президент обратился к Банку России. Он попросил разработать курс, как ФРС и ЕЦБ, то есть нулевая процентная ставка и изменение курса. Результат нулевой", - сказал Федоров.

Проверить работу ЦБ не могут и силовики, в отчетах в Госдуму отмечено, что ведомства "не имеют права" осуществлять контроль за исполнением закона о центральном банке.

"По Конституции Центральный банк имеет определенный статус. Он прописан, как инородный к российскому государству. Но за Конституцию у нас отвечают даже не депутаты, а народ. И он должен принять решение по ее изменению, а для этого - созреть. Задача минимум, которую мы предлагали решить в Госдуме, чтобы ЦБ мог проверяться органами правопорядка с точки зрения исполнения законодательства. А задача максимум - осуществить конституционную реформу для изменения положения о статусе Центрального банка", - заявил депутат.

Самая большая боль жителей не в оттоке вкладов, в а росте числа кредитов, вернулся к теме снижения доходов Павел Медведев. По данным Объединенного кредитного бюро в январе 2018 г. по сравнению с январем 2017-го количество банковских кредитов выросло с 2,1 млн штук до 2,5 млн штук. Параллельно сумма выросла с 261 млрд руб. до 417 млрд руб.