Бывшему топ-менеджеру структуры УГМК отменили оправдательный приговор

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор экс-совладельцу УГМК-Вторцветмета Евгению Доринскому и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но иным составом суда, сообщили Накануне.RU в облсуде.

Напомним, что по версии следствия, в 2011 году Доринский, работавший в ту пору коммерческим директором "УГМК-Вторцветмет" (дочерняя структура УГМК по приемке лома металлов), не оплатил поставщикам около 124 млн руб. Как считает следствие, товар был поставлен, однако оплата по договорам так и не была произведена, а деньги, по версии следствия, топ-менеджер присвоил себе.

Добавим, что в 2012 году Доринский ушел с поста коммерческого директора и вышел из состава учредителей компании (ранее владел пакетом в 30%). Он был взят под стражу на время следствия, уголовное преследование бизнесмена началось в 2014 году.