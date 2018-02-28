"Не будем сейчас вдаваться в детали": в Кремле не раскрывают подробностей послания Путина

В Кремле не стали раскрывать подробностей послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Оно охватывает достаточно широкий круг вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня его спросили, какой теме будет уделено центральное место в послании президента.

"Что касается послания, то мы традиционно никогда его не анонсируем. Не будем этого делать и на этот раз. Разумеется, послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития. Не будем сейчас вдаваться в детали", - ответил Песков.

Как напоминает РИА Новости, в этом году оглашение послания состоится 1 марта в 12.00 мск.

Ранее сообщалось, что основные идеи социально-экономического развития страны, заложенные в послании президента Федеральному Собранию, будут совпадать с предвыборной программой кандидата Путина. Впоследствии их зафиксируют в той или иной юридической форме, возможно, в виде указов.