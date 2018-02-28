Мэрия Воронежа ищет в долг 700 млн на покрытие других долгов

Управление финансовой и бюджетной политики мэрии Воронежа объявило электронный аукцион по поиску кредитора на 700 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги необходимы для покрытия дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. В январе мэрии Воронежа были открыты две невозобновляемых кредитных линии на сумму 1,4 млрд для покрытия дефицита бюджета. В 2017 году мэрия заняла 1,7 млрд руб. на аналогичные цели. За предоставленные 700 млн руб. власти готовы заплатить до 55,69 млн руб. Доходная часть бюджета города составляет 16,32 млрд руб., расходная – 16,27 млрд руб. Прогнозируемая недостача – 34,3 млн руб.