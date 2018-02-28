В Свердловской области отменили конкурс школьных рисунков из-за скандальной истории с портретом Грудинина

Управление образования Пышминского городского округа отменило конкурс детских рисунков на тему выборов после истории с портретом Павла Грудинина, сообщили Накануне.RU в Общественной палате Свердловской области.

Напомним, что 13-летняя ученица нарисовала портрет кандидата от КПРФ Павла Грудинина якобы в рамках конкурса, из-за чего получила выговор от учителя за "незаконную агитацию".

В Общественной палате назвали такое "предвыборное" мероприятие крайне неудачным.

"Очевидно, что такого рода конкурс не обошелся бы без рисунков, на которых были бы изображены кандидаты на пост президента России, что можно было бы трактовать как нарушения закона "Об образовании", который запрещает политическую деятельность в школах", - пояснил руководитель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты Владимир Винницкий.