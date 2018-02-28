"Наш процесс о подмене детей в роддоме - пятый в России", - пермский адвокат

В Прикамье продолжается подготовка к подаче четырех исков из-за подмены детей в Пожвинской участковой больнице. Идет сбор необходимых материалов. Документы подадут в марте. Прецеденты уже есть: в Челябинской и Орловской областях суды встали на сторону пострадавших, и им должны будут заплатить многотысячные компенсации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы каждый из четырех исков готовим индивидуально. Собираем документы. При этом отцы детей тоже могут обратиться в суд за компенсацией, этот вопрос открыт. Суммы исков будут разными из-за того, что у каждой из матерей и дочерей разные степени страдания", - рассказал Накануне.RU адвокат пострадавших Игорь Саввин.

Юрист отметил, что таких случаев в судах страны было четыре.

"Мне известно о четырех аналогичных ситуациях, которые рассматривались в судах. Три уже рассмотрены: два – в Челябинской области и один – в Орловской, в Мценске. Четвертый рассматривается в одном из районных судов Казани. В Мценске суд взыскал по 150 тыс. руб. в пользу каждого из истцов, в Копейске было шесть исков, там каждому присудили по 1 млн 500 тыс. руб. В Центральном районном суде Челябинска было решение о выплате 1 млн руб. Потом оно было обжаловано в Челябинском областном суде, он оставил сумму без изменений. Мы будем заявлять в любом случае больше по деньгам", - сказал Саввин.

Он уточнил, что подобные иски рассматриваются долго.

"К примеру, в Челябинске история началась в 2014 г., а рассмотрение иска в Центральном районном суде города произошло только в августе 2017 г. В ноябре прошли слушания в областном суде. Мы, возможно, быстрее справимся, но длительность – вопрос открытый", - резюмировал Саввин.

Напомним, рождение двух девочек в Пожвинской больнице стало "подарком" к международному женскому дню: дети появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись. В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница.