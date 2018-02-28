Из-за финансовых проблем зауралец по льду решил пересечь госграницу с Казахстаном

В Курганской области задержали нарушителя госграницы - местного жителя. Мужчина незаконно по льду перебрался в Казахстан, чтобы решить свои финансовые вопросы в Костанае, после чего решил вернуться в Зауралье.

Мотивом совершения правонарушения явились судебные обязательства финансового характера на территории Казахстана, за что выезд из страны российскому гражданину был не разрешен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Добравшись на такси до приграничного населенного пункта Казахстана, он пешком зашел на территорию Целинного района Курганской области, где его и задержал пограничный наряд. Государственную границу нарушитель пересек вне установленных пунктов пропуска по льду через реку Уй.

По результатам проверки нарушитель привлечен к административной ответственности.