За сутки с улиц Нижнего Тагила вывезли 338 тонн снега

Все минувшие сутки дорожники Нижнего Тагила вели борьбу со снегом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, работники ООО "УБТ-сервис" и МУП "Тагилдорстрой" справились с поставленными перед ними задачами, расчистка транспортных сетей велась и днем и ночью.

По данным мэрии, за прошедшие 24 часа, начиная с 8 часов утра 27 февраля, на дорогах города работало 59 единиц уборочной техники, в итоге было вывезено 338 тонн снега.

"Автогрейдеры и плужные снегоочистители привели в порядок чуть больше 7 713 тысяч квадратных метров дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием, еще 564 тысячи квадратных метров дорог переходного типа. А чтобы пешеходы не "утонули" в снежных заносах, была проведена расчистка тротуаров общей площадью 1 434 тысячи квадратных метров, 200 пешеходных переходов и 46 остановок общественного транспорта", - сообщили в администрации.

По информации службы заказчика городского хозяйства, сегодня с восьми утра на улицы города выведено 42 единицы снегоуборочной техники. Она работает на улицах: Уральский проспект, Октябрьский проспект, Челюскинцев, Береговая-Ударная, Носова, Фестивальная, Садоводов, Зари и других.

Как сообщало Накануне.RU, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на личный контроль уборку улиц Екатеринбурга в связи с сильным снегопадом, из-за которого город стоял в девятибалльных пробках.