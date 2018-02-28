Министр здравоохранения Южного Урала рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Башкирии

В больнице города Аша находится две женщины, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом на трассе М5 - состояние одной оценивается как тяжелое, второй - средней степени тяжести, об этом сообщил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин, передает корреспондент Накануне.RU.

"В настоящий момент из областной больницы выехала бригада для эвакуации в больницу Уфы пострадавшей в тяжелом состоянии. У обеих пострадавших диагностированы политравмы. У одной женщины - черепно-мозговая травма и ушибы внутренних органов", - пояснил министр.

По словам Приколотина, в настоящий момент угрозы жизни нет, состояние стабилизировалось, отмечается положительная динамика.

Он также отметил, что сегодня в Башкирию выехали родственники на опознание тел.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновение пассажирского автобуса "Мерседес Спринтер", в котором находилось 13 человек, и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса". Прокуратура региона поручила проверить перевозчика - владельца микроавтобуса.