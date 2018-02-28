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Свердловская полиция возбудила многоэпизодное дело о мошенничестве в сфере автострахования
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дело о мошенничестве, задержание (2018) | Фото: Н.В.Горелых

В Екатеринбурге в ходе спецоперации сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержана группа граждан - четверо мужчин и две женщины, которые подозреваются в серии мошенничеств, связанных с автострахованием, об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых.

По его данным, подозреваемые предоставляли в страховые компании фиктивные документы о, якобы, произошедших дорожно-транспортных происшествиях, после чего незаконно получали денежные компенсации. Таким образом, серьезные убытки понесли сразу несколько известных фирм.

дело о мошенничестве, задержание(2018)|Фото: Н.В.Горелых

По факту мошеннической схемы на основании заявления пострадавшей страховой компании "ВСК" следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области на основе собранных УБОП материалов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.5 УК РФ - мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Руководил операцией по задержанию любителей нажиться за чужой счет, в том числе хорошо известного в определенных кругах лидера группы, глава подразделения БОП подполковник полиции Сергей Максимов. По местам жительства фигурантов сыщики провели обыски, изъяты предметы и документы, имеющие важное значение для расследования махинаций, в том числе бухгалтерская отчетность по финансированию представителей криминального мира, в настоящее время отбывающих наказания в разных учреждениях пенитенциарной системы. Ходатайство полиции о необходимости ареста подозреваемых судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Евгений Зырянов рассмотрел положительно, и своим решением заключил под стражу на время следствия троих наиболее активных участников группы, остальные до судебного разбирательства будут находиться на подписке о невыезде", - отметил полковник Горелых.

Расследование громкого уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле руководства ГУ МВД России по Свердловской области.

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28.02.2018 12:42 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:42 Екб


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Свердловская полиция возбудила многоэпизодное дело о мошенничестве в сфере автострахования
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