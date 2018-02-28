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от издателя  |  комментариев: 1


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28.02.2018
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Зауральский лесничий пойдет под суд за взятку от коммерсантов
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Зауралье будут судить лесничего за получение взятки от бизнесмена.
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Летом прошлого года 52-летний лесничий получил от представителя ООО "ПКФ "Лес" 64 тыс. рублей, однако деньги у него были изъяты прибывшими на место сотрудниками полиции, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Лесничий достоверно знал о том, что в соответствии с проектом освоения лесов на лесном участке, переданном в аренду данной фирме, в делянах, расположенных на территории Шатровского района Курганской области, на 2017 год запланированы рубки ухода за лесом в виде прореживания. Однако, нарушив правила ухода за лесами, злоумышленник отобрал не подлежащие рубке деревья, относящиеся к категории лучших.

После этого лесничий дал указание подчиненным сотрудникам о подготовке документов с предоставленными им сведениями о якобы произведенных фирмой "Лес" работах по отводу и таксации лесосек в делянах. Кроме того, обвиняемый незаконно дал заключения о качестве работ по отводу лесосек, оценив эти работы удовлетворительно и подписал лично акты приемки выполненных работ. После этого он потребовал у фирмы деньги за незаконное проведение работ по отводу и таксации лесосек в делянах, а также за беспрепятственное подписание документов по отводу лесосек.

По ходатайству следствия был наложен арест на имущество обвиняемого.

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28.02.2018 12:43 Мск | Михаил Белокрылов
14:43 Екб


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Зауральский лесничий пойдет под суд за взятку от коммерсантов
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