На Украине установлен антирекорд по рождаемости за всю историю

В 2017 году на Украине родились 364 тыс. детей. Как передает корреспондент Накануне.RU, такие данные обнародовал Укрстат. Это худший результат за всю историю существования государства и почти в два раза меньше, чем в 1990 году, когда родились 657 тыс.

Единственным утешением для Украины может служить тот факт, что при сопоставлении в нынешних границах худшим пока остается 2001 год.

Суммарный коэффициент рождаемости по итогам года составит около 1,38 ребенка на одну женщину. Рождаемость на Украине снижается уже пятый год подряд и в 2017 году снизилась во всех регионах.

При этом умерли в стране 574 тыс. человек, что почти на 60% превышает число родившихся.

Всего на Украине на 1 января 2018 года числится 42 млн 386 тыс. жителей. Однако Киев включает в них все население ДНР и ЛНР, за вычетом которого в стране остается менее 39 млн.

Напомним, как писало Накануне.RU, вымирание Украины приняло необратимый характер.