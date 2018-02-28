В центре Ноябрьска сгорел автобус

Сотрудники МЧС утром потушили загоревшийся в Ноябрьске автобус, передает корреспондент Накануне.RU.

"Произошло возгорание в частном автобусе. Он не рейсовый. Пассажиров в нем не было. Площадь возгорания составила 6 "квадратов". Пострадал отсек двигателя", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Справились с огнем к 10.32.