"Атлетов из России" наградят за участие в Олимпиаде. Подарки - немецкие машины

Более ста белоснежных BMW выстроены около дома Правительства России. Это подарки, которые сегодня будут вручены медалистам сборной олимпийских атлетов из России. Напомним, сборная ОАР заняла 13-е место в медальном зачете Игр в Пхенчхане, завоевав только два "золота" - в хоккее и фигурном катании, а также 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

Накануне автомобили разгружались с автовоза на Красной площади. Вместо номерных знаков у них закреплены таблички с именами чемпионов.

Отметим, что в числе награждаемых есть, например, фигуристы, участвовавшие в командном зачете, но провалившие персональные выступления. Так, на фото попали автомобили BMW Х4 для Энберт и Забияко, которые заняли седьмое место в соревновании спортивных пар.

Известно, что золотым олимпийским медалистам достанутся флагманы Х6, серебряные призеры уедут из центра Москвы на новеньких Х5, а бронзовые награды Олимпиады будут отмечены автомобилями BMW Х4.

Призеры летней олимпиады в прошлом году также получили шедевры баварского автоконцерна - Х6, Х4 и Х3 соответственно. Вручал подарки глава Правительства Дмитрий Медведев. Сейчас машины также припаркованы около Белого дома. Известно, что олимпийцев сегодня ждут в Кремле для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Помимо автомобилей от Фонда поддержки олимпийцев, "атлеты из России" получат премиальные выплаты. По данным СМИ, правительственная премия за "золото" - 4 млн руб., "серебро" "стоит" 2,5 млн, а "бронза" - 1,7 млн руб. Кроме того, спортсмены получают и награды от родных регионов.