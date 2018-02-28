В Екатеринбурге за мошенничество судят смотрителя городских кладбищ

В Екатеринбурге перед судом предстанет смотритель городских кладбищ. Его обвиняют в 12 эпизодах мошенничества при выделении земельных участков на погребение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с апреля 2012 года мужчина работал в должности смотрителя трех городских кладбищ: Нижне-Исетское, Уктусское и Елизаветинское. По версии следствия, с октября 2014 по март 2015 года он, используя свое служебное положение, путем обмана получал от людей от 25 до 40 тыс. руб. за предоставление муниципальной услуги.

"В соответствии с должностной инструкцией смотритель обладает полномочиями по проверке документов для предоставления муниципальной услуги "предоставление земельного участка для погребения умершего". При этом данная услуга предоставляется бесплатно в соответствии с административным регламентом, утвержденным в июне 2012 года постановлением главы администрации Екатеринбурга. Обвиняемый, проверяя у граждан представленные документы, необходимые для безвозмездного получения земельного участка для погребения, убеждал последних в том, что данная муниципальная услуга является платной. Во всех случаях деньги от потерпевших смотритель получал в своем служебном кабинете в здании кладбища Нижне-Исетское, обращал в свою пользу и распоряжался ими по своему усмотрению", - сообщили в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, всего от преступных действий смотрителя пострадали 12 человек, которые оплатили услугу по предоставлению участка земли для погребения своих близких. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года суд отменил приговор смотрителю Широкореченского кладбища Екатеринбурга, осужденному за взятки.