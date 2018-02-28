Избирательные комиссии Зауралья включили в свой штат педагогов

В составе избирательных комиссий Курганской области работают педагоги - они обеспечивают процесс подготовки к выборам 18 марта, а также будут контролировать работы на избирательных участках в день голосования.

Всего в Зауралье сформировано 986 комиссий, более половины разместились в образовательных учреждениях, поэтому их сотрудники вошли в штат, сообщили Накануне.RU в Избирательной комиссии Курганской области.

"В наши обязанности входит информирование избирателей об адресе и номере телефона, месте и регламенте работы избирательного участка", - рассказала Накануне.RU директор курганской средней школы №5, заместитель председателя участковой избирательной комиссии Светлана Комарских.

Члены комиссии также уточняют списки избирателей, знакомят их с необходимой информацией, касающейся их личности и правилах голосования 18 марта.