На Среднем Урале буду судить мужчин, которые заживо сожгли человека в багажнике машины

Перед судом предстанут жители пос. Зайково Березовского городского округа, обвиняемые в совершении тяжких преступлений, в том числе в убийстве при выполнении строительных работ в коттеджном поселке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 18 июля 2017 года все трое распивали спиртные напитки, после чего между ними начался конфликт. Обвиняемый нанес последнему множественные удары по голове и по телу, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший потерял сознание.

После преступники угнали авто и спрятали тело в багажник. Позже они заметили, что потерпевший ещё жив, далее взяли канистру с бензином подожгли авто. Пострадавший скончался в результате отравления угарным газом.

Обвиняемые скрылись с места преступления, пешком ушли в посёлок Зайково Ирбитского района. Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы строгого режима.