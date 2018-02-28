Спикеру думы Краснокамска могут вернуть полномочия

Администрация губернатора Пермского края рекомендовала депутатам Краснокамска восстановить председателя городской думы в должности, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, отсутствие у Галины Ушаковой статуса спикера может серьезно осложнить процесс создания Краснокамского городского округа и присоединения к нему поселений района.

Накануне депутаты гордумы Краснокамска предприняли попытку провести внеочередное собрание, чтобы восстановить на посту председателя госпожу Ушакову. Однако для проведения собрания не хватило кворума.

Сама Галина Ушакова считает, что решение коллег по ее снятию было незаконным, поскольку в момент принятия этого решения она находилась на больничном.

В думе Краснокамска Накануне.RU отказались комментировать ситуацию.

Напомним, 8 февраля депутаты городской думы лишили полномочий спикера Галину Ушакову. Инициативу поддержали 11 из 20 депутатов.