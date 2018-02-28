На Среднем Урале учитель получила выговор за то, что отобрала у ученицы грамоту

В результате проверки школы №23 в Реже, где ученицу четвертого класса лишили грамоты, учителю сделали выговор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В школе проходило награждение учеников грамотами в связи с окончанием четверти. Классный руководитель пояснила, что допустила ошибку в грамоте. Нужно было вручить грамоту "За примерное поведение, внимание и сосредоточенность на уроках", а вместо этого, ученицу наградили "За отличную учебу". Поэтому, по словам учителя, грамоту пришлось забрать и сразу же отдать другую.

Однако мама ребенка пояснила, что новую грамоту ее дочери вручили только через какое-то время. Классный руководитель получила выговор от директора школы.

Напомним, что инцидент произошел в начале февраля. Родители школьников, с которыми учиться девочка, пояснили, что ежегодно в начале учебного года родительский комитет собирает по 300 руб. с каждого ребенка, которые идут на приобретение канцелярских товаров, призов и грамот. А мама девочки, которую обделили грамотой, не сдавала эти деньги.

В связи с нарушением в школе принципа бесплатности обучения директор школы получила замечание, кроме того, прокуратура проследит, чтобы нарушения в данной школе были устранены.