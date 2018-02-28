Московская компания намерена обанкротить "Корпорацию развития"

Московская компания "Бруно Финанс" уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"). Сообщение опубликовано в едином реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.

ООО "Бруно финанс" заявило о наличии у "Корпорации развития" признаков банкротства.

Как стало известно Накануне.RU из собственных источников, иск компании может быть связан с судебным разбирательством вокруг моста через Надым в ЯНАО, долг за возведение которых с "КР" её дочерней "Уралстройтехнологий" по суду взыскал первый подрядчик "Мостострой-12".

ООО "Бруно финанс" еще в апреле 2017 г. обратился в АС Москвы с заявлением о частичном процессуальном правопреемстве истца: из общего долга перед "Мостостроем-12" в размере порядка 2 млрд руб. "Бруно финанс" просил выдать лист на 66,9 млн руб. Основание - ранее заключенное соглашение компании с "Мостостроем-12" об отступном. Суд в декабре 2017 г. одобрил уступку прав.

Как сообщало Накануне.RU, ранее суд обязал "Корпорацию развития" выплатить 214 млн руб. "Мостострою-11".