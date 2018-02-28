Генический начальник объявил о проекте строительства троллейбусного маршрута до Керчи

Глава Генической районной администрации Херсонской области Александр Воробьев объявил о начале "великого проекта возвращения Крыма", которым должно стать строительство троллейбусного маршрута из Геническа в Керчь. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом Воробьев заявил на местном антироссийском мероприятии, посвященном "дню начала сопротивления Крыма".

По его словам, "великой проект" будет реализовываться в два этапа. Первый предусматривает строительство троллейбусной линии от Геническа до расположенного у границы с Крымом села Стрелковое. На втором этапе троллейбусная линия дойдет до Керчи. Для реализации проекта Воробьев попросил помощи у Киева. О мнении властей Крыма чиновник, естественно, не упомянул.

Прямо на мероприятии он дал поручение своим заместителям, структурным подразделениям Генической райгосадминистрации начать работу в этом направлении. Позже он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос в Киеве и с областными властями и надеется на их поддержку.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, год назад Воробьев руководил антироссийской акцией на границе с Крымом, угрожая президенту Владимиру Путину.