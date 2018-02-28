Обвиняемым в убийстве полицейских в Астрахани добавили новых статей: о создании вооруженного формирования и содействии терроризму

в этот день
28.02.18
13:12
В Екб.15:12
Тюмень отбилась от "десоветизаторов", но открыла ящик Пандоры
Второй честный гаишник? Бастрыкин проверит обращение о коррупции в ГИБДД Сургута
На Южном Урале прекращено резонансное дело "новогоднего стрелка"
Главное
"Атлетов из России" наградят за участие в Олимпиаде. Подарки - немецкие машины

Тема дня
Элиты сошлись в схватках перед оглашением послания Путина В нынешнем политическом сезоне популярность приобрели термины "турбулентность" и "транзит власти". В околополитической тусовке и телеграмм-каналах активно обсуждают внутриэлитные конфликты: кадровую чехарду у военных, неприятности между "питерскими" и "Семьей", проблемы Олега Дерипаски и борьбу за "Русал". Связывают это все с тем, что новый президентский срок Владимира Путина (в случае, если он победит) станет последним, а смотрины преемников начнутся сразу после того, как 18 марта будут оглашены результаты выборов. Эксперты, опрошенные Накануне.RU, поделились своими прогнозами.
28.02.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Не OAR, а "Красная машина" В финале Олимпиады 2018 года Россия обыграла Германию, а победила неизвестная команда OAR. В США "Красную машину" назвали "командой без страны", а российских журналистов больше заинтересовало, почему в трансляции на Америку триколор и обозначение RUS были якобы сохранены.
26.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Тюмень отбилась от "белых десоветизаторов", но открыла ящик Пандоры Скандалом, страстями и словесной перепалкой завершилось заседание комиссии по топонимике Тюмени, где решался вопрос о "десоветизации" отдельных названий уличной сети. Самым популярным словом, звучавшим в зале, стало "фашизм" и производные от него. При этом эпитеты щедро употреблялись обеими сторонами конфликта применительно друг к другу. Свидетелем скандального заседания стал корреспондент Накануне.RU.
28.02.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
Срочно! В Кургане задержан начальник управления ФНС Владимир Рыжук
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута
Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"
Красная – Советская – Российская армия: 100 лет славной истории
Российские хоккеисты победили сборную Германии в финальном матче Олимпиады
После изнасилования детей на Южном Урале Генпрокуратура поручила проверить детдома Уральского региона
Тульский избирком опубликовал данные о явке на выборах президента. Пришлось объясняться
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 259



Новости
28.02.2018 11:59 Мск (13:59 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
Обвиняемым в убийстве полицейских в Астрахани добавили новых статей: о создании вооруженного формирования и содействии терроризму
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

полицейские нападение Астрахань розыск (2017) | Фото: СК РФ по Астраханской области

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу о гибели сотрудников ДПС и получения ранений сотрудниками Росгвардии в Астрахани.

Напомним, ночью 4 апреля прошлого года в Госавтоинспекцию поступил сигнал о столкновении автомобилей "Газель" и Nissan March в Ленинском районе города. На место был направлен автопатруль отдельного батальона ДПС №1. Во время оформления ДТП инспекторы подверглись нападению со стороны участников аварии, находившихся в микроавтобусе. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД скончались до приезда "скорой помощи".

Позже четверо участников нападения на сотрудников полиции были ликвидированы, а еще двое злоумышленников арестованы. Было возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "хищение оружия" и "незаконное хранение оружия и боеприпасов".

полицейские нападение Астрахань розыск(2017)|Фото: СК РФ по Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в ходе расследования были получены сведения, что с середины марта по 6 апреля 2017 года на территории региона действовало незаконное вооруженное формирование под руководством Саспанова и Кукулаева. В этой связи дополнительно возбуждено уголовное дело по статьям "содействие террористической деятельности" и "организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем".

полицейские нападение Астрахань розыск(2017)|Фото: СК РФ по Астраханской области

"Основными целями незаконного вооруженного формирования, в которое вошли еще семь человек, стали нарушение общественной безопасности и дестабилизация общественно-политической обстановки в регионе, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконный оборот огнестрельного оружия. Незаконное вооруженное формирование характеризовалось наличием у его участников огнестрельного оружия кустарного производства (пистолет по типу Макарова) и боеприпасов к нему (не менее 100 патронов калибра 9 мм). Также в ходе расследования выявлен факт несообщения женой ранее ликвидированного обвиняемого о преступлении, совершенном участниками вооруженного формирования (статья 205.6 УК РФ)", - сообщили в следствии.

Сейчас расследование уголовных дел продолжается.

Другие новости по темам: Астрахань, полицейские, убийство, дело
28.02.2018 11:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2017 10:42 Мск
СКР: "Одна из целей убийства полицейских в Астрахани - завладение их оружием"

Ранее 06.04.2017 07:50 Мск
В Астрахани ликвидированы четверо бандитов, напавших на полицейских

Ранее 04.04.2017 12:56 Мск
Семьи убитых в Астрахани силовиков получат по миллиону рублей

Ранее 04.04.2017 08:48 Мск
По подозрению в нападении на полицейских в Астрахани разыскиваются восемь человек








Добавить комментарий:

Обвиняемым в убийстве полицейских в Астрахани добавили новых статей: о создании вооруженного формирования и содействии терроризму
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+