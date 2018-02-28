Обвиняемым в убийстве полицейских в Астрахани добавили новых статей: о создании вооруженного формирования и содействии терроризму

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу о гибели сотрудников ДПС и получения ранений сотрудниками Росгвардии в Астрахани.

Напомним, ночью 4 апреля прошлого года в Госавтоинспекцию поступил сигнал о столкновении автомобилей "Газель" и Nissan March в Ленинском районе города. На место был направлен автопатруль отдельного батальона ДПС №1. Во время оформления ДТП инспекторы подверглись нападению со стороны участников аварии, находившихся в микроавтобусе. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД скончались до приезда "скорой помощи".

Позже четверо участников нападения на сотрудников полиции были ликвидированы, а еще двое злоумышленников арестованы. Было возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "хищение оружия" и "незаконное хранение оружия и боеприпасов".

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в ходе расследования были получены сведения, что с середины марта по 6 апреля 2017 года на территории региона действовало незаконное вооруженное формирование под руководством Саспанова и Кукулаева. В этой связи дополнительно возбуждено уголовное дело по статьям "содействие террористической деятельности" и "организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем".

"Основными целями незаконного вооруженного формирования, в которое вошли еще семь человек, стали нарушение общественной безопасности и дестабилизация общественно-политической обстановки в регионе, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконный оборот огнестрельного оружия. Незаконное вооруженное формирование характеризовалось наличием у его участников огнестрельного оружия кустарного производства (пистолет по типу Макарова) и боеприпасов к нему (не менее 100 патронов калибра 9 мм). Также в ходе расследования выявлен факт несообщения женой ранее ликвидированного обвиняемого о преступлении, совершенном участниками вооруженного формирования (статья 205.6 УК РФ)", - сообщили в следствии.

Сейчас расследование уголовных дел продолжается.