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от издателя  |  комментариев: 1


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28.02.2018
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Новости
28.02.2018 13:54 Мск (15:54 Екб)
политика | В России
Первые теледебаты на Первом канале. Немного шума. И ничего?…
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(2017) | Фото: CIKRussia

Шесть кандидатов на пост президента России и одно доверенное лицо приняли участие в теледебатах в среду, 28 февраля, на Первом канале. Темой стала внешняя политика России и роль нашей страны на международной арене, передает корреспондент Накануне.RU.
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Дебаты начались в прямом эфире в 8.10 по Москве и продолжались 47 минут. Ведущий предоставлял слово выступавшим по алфавиту: Сергею Бабурину (партия "Российский общенародный союз"), Павлу Грудинину (КПРФ), Владимиру Жириновскому (ЛДПР), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максиму Сурайкину ("Коммунисты России"), Валерию Соловью (доверенное лицо бизнес-омбудсмена, лидера "Партии роста" Бориса Титова), Григорию Явлинскому ("Яблоко"). Каждому было отведено по две минуты для выступления, по две минуты и 15 секунд для ответа на вопрос по заявленной теме и еще по две минуты для заключительного слова.

дебаты(2016)|Фото: vashgorod.ru

Сразу отметим, что дебатов как таковых не получилось. Участники оперировали своими традиционными предвыборными лозунгами, между собой практически не дискутировали (за исключением выпадов со стороны Жириновского в адрес конкурентов и ответных реплик).

Бабурин выступил за патриотизм, за то, чтобы "собрать все лучшее, что было в царской России и СССР". Грудинин подчеркивал, что сначала "надо заниматься наведением порядка в своем доме". Жириновский задал позицию атакующего, сходу заявив, что "здесь (кроме него) собрались те, кто в международной политике ни черта не понимает, они хорошие люди, но не специалисты" и дальше оседлал любимого, но далеко не свежего конька под названием "Россия для русских", то и дело напоминая о необходимости повышать обороноспособность страны и готовиться к военным действиям. Собчак раскритиковала партнерство России в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), поскольку, на ее взгляд, там решения принимают без оглядки на Россию, а чтобы нашей стране получить авторитет на Западе, "надо прилично вести себя на международной арене". Сурайкин постоянно сворачивал на социалистический путь развития и говорил о необходимости возврата к СССР. Доверенное лицо Титова Соловьев - единственный, кто говорил меньше установленного лимита времени - рассуждал академическим языком о том, что если Россия станет экономически сильным государством, то "у нее появится много друзей", усмотрев в потенциальных партнерах все страны, за исключением США. Явлинский вообще уничижительно высказался о роли нашей страны на международной арене, поскольку "чтобы вести себя, как сверхдержава, надо сначала ею стать, а доля России в мировой экономике - 2%".

Монологи разбавили своим поведением Жириновский и Собчак. На повышенных тонах оба, перебивая ведущего, который пытался направить разговор в русло заданной темы, почти кричали о том, что эти дебаты – не дебаты, так как нет их главного оппонента Владимира Путина. Напомним: действующий глава государства как кандидат-самовыдвиженец отказался от участия в бесплатной теле- и радиополемике.

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28.02.2018 13:54 Мск | Андрей Яловец
15:54 Екб


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Первые теледебаты на Первом канале. Немного шума. И ничего?…
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