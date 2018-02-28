Первые теледебаты на Первом канале. Немного шума. И ничего?…

Шесть кандидатов на пост президента России и одно доверенное лицо приняли участие в теледебатах в среду, 28 февраля, на Первом канале. Темой стала внешняя политика России и роль нашей страны на международной арене, передает корреспондент Накануне.RU.

Дебаты начались в прямом эфире в 8.10 по Москве и продолжались 47 минут. Ведущий предоставлял слово выступавшим по алфавиту: Сергею Бабурину (партия "Российский общенародный союз"), Павлу Грудинину (КПРФ), Владимиру Жириновскому (ЛДПР), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максиму Сурайкину ("Коммунисты России"), Валерию Соловью (доверенное лицо бизнес-омбудсмена, лидера "Партии роста" Бориса Титова), Григорию Явлинскому ("Яблоко"). Каждому было отведено по две минуты для выступления, по две минуты и 15 секунд для ответа на вопрос по заявленной теме и еще по две минуты для заключительного слова.

Сразу отметим, что дебатов как таковых не получилось. Участники оперировали своими традиционными предвыборными лозунгами, между собой практически не дискутировали (за исключением выпадов со стороны Жириновского в адрес конкурентов и ответных реплик).

Бабурин выступил за патриотизм, за то, чтобы "собрать все лучшее, что было в царской России и СССР". Грудинин подчеркивал, что сначала "надо заниматься наведением порядка в своем доме". Жириновский задал позицию атакующего, сходу заявив, что "здесь (кроме него) собрались те, кто в международной политике ни черта не понимает, они хорошие люди, но не специалисты" и дальше оседлал любимого, но далеко не свежего конька под названием "Россия для русских", то и дело напоминая о необходимости повышать обороноспособность страны и готовиться к военным действиям. Собчак раскритиковала партнерство России в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), поскольку, на ее взгляд, там решения принимают без оглядки на Россию, а чтобы нашей стране получить авторитет на Западе, "надо прилично вести себя на международной арене". Сурайкин постоянно сворачивал на социалистический путь развития и говорил о необходимости возврата к СССР. Доверенное лицо Титова Соловьев - единственный, кто говорил меньше установленного лимита времени - рассуждал академическим языком о том, что если Россия станет экономически сильным государством, то "у нее появится много друзей", усмотрев в потенциальных партнерах все страны, за исключением США. Явлинский вообще уничижительно высказался о роли нашей страны на международной арене, поскольку "чтобы вести себя, как сверхдержава, надо сначала ею стать, а доля России в мировой экономике - 2%".

Монологи разбавили своим поведением Жириновский и Собчак. На повышенных тонах оба, перебивая ведущего, который пытался направить разговор в русло заданной темы, почти кричали о том, что эти дебаты – не дебаты, так как нет их главного оппонента Владимира Путина. Напомним: действующий глава государства как кандидат-самовыдвиженец отказался от участия в бесплатной теле- и радиополемике.