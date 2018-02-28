В Югре раскрыли подробности "уголовки" "второго честного гаишника", пожаловавшегося Бастрыкину на коррупцию в ГИБДД

Инспектору ГИБДД Сургута Сергею Иванову, который пожаловался председателю СКР Александру Бастрыкину на давление со стороны начальства из-за докладов о коррупции, вменяют избиение задержанного. Материалы уже в суде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, инспектор совершил преступление в мае 2016 г. на территории садового товарищества "Дорожник" в Сургуте. Он несколько раз пнул лежавшего на земле земляка. В 2017 г. материалы поступили в городской суд.

Напомним, Иванов публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению инспектора, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своим бедах Иванов винит замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. При это жалобы Иванова в окружное управление СКР якобы не дали никаких результатов. На федеральном уровне проверку инициировал Бастрыкин. Его окружные коллеги также начали изучать информацию, изложенную в обращении.

"Проверка поручена сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.