Прокуратура проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП с 9 погибшими в Башкирии

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил своему коллеге из Усть-Катава проверить перевозчика, чей микроавтобус накануне на трассе М5 столкнулся с фурой.

В ходе проверочных мероприятий планируется дать оценку законности деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при транспортировке пассажиров, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновение пассажирского автобуса "Мерседес Спринтер", в котором находилось 13 человек, и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса", трое направлены в больницы Аши и Усть-Катава. Одна из пострадавших - 66-летняя женщина - будет доставлена в больницу Уфы.