Тюменская область вошла в десятку регионов с минимальным госдолгом

Тюменская область заняла третье место в рейтинге субъектов по уровню долговой нагрузки по итогам 2017 г. Госдолг региона на 1 января 2018 г. составил 1,6 млрд руб., подсчитали в рейтинговом агентстве "РИА Рейтинг".

По данным Министерства финансов РФ госдолг всех субъектов РФ по итогам 2017 г. снизился на 1,6% до 2,315 трлн руб. Наибольший вклад в снижение суммарного объема государственного долга внесла Москва (-27,5 млрд руб.) и Челябинская область (-12,9 млрд руб.), а также еще четыре региона, чей госдолг сократился на 5-8 млрд руб. Но частично успехи этих субъектов нивелировал рост нагрузки в других регионах. Так, Санкт-Петербург увеличил госдолг на 21,1 млрд руб., Мордовия - на 9,8 млрд руб.

При составлении рейтинга аналитики оценивали отношение госдолга к объемам доходов бюджетов. Тюменская область в 2017 г. снизила госдолг на 23,4%. В рейтинге регион опередили лишь субъекты, у которых нет займов - Сахалинская область и Севастополь.

Добавим, на 11 месте по объемам госдолга находится Ханты-Мансийский автономный округ с 19,1 млрд руб. (11,2% от доходов). Регион в 2017 г. увеличил госдолг на 9,6%. Ямало-Ненецкий автономный округ занял 15 строчку ( 25,2 млрд руб. или 15,9% от доходов бюджета).

Аналитики отмечают, что по-прежнему большая часть долгов регионов, 44%, приходится на бюджетные кредиты. Доля коммерческих кредитов по итогам 2017 г. составляет 29%. Продолжает увеличиваться доля ценных бумаг в структуре регионального госдолга - 24% на начало 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, совокупный долг регионов России снизился впервые с 2010 г.