На Окинаве могут разместить противокорабельные ракеты. Китай встревожен

Намерение министерства обороны Японии разместить противокорабельные ракеты на островах Окинава вызвало негодование в китайских СМИ. Тревогу в Поднебесной вызывают три последних направления модернизации Сил самообороны Японии: покупка самолётов-невидимок, запуск разведывательного спутника и развёртывание противокорабельных ракет у берегов пролива Мияко – выхода из Восточно-Китайского моря непосредственно в Тихий океан, которым регулярно пользуются корабли ВМС НОАК.

На Окинаве планируется разместить береговые противокорабельные комплексы "тип 12". Дальность действия этих высокоточных ракет – 200 км. Ширина пролива около 300 км, таким образом, будучи размещёнными по обоим его берегам, данные ПКР смогут полностью простреливать его.

Японская газета "Асахи симбун" отмечает, что китайские боевые корабли проходят проливом Мияко от двух до пяти раз в год. Здесь нет ограничений с точки зрения международного права, однако подобные рейды ВМС НОАК становятся серьёзной угрозой.

Кроме того, для усиления группировки на этом направлении обсуждается возможность размещения зенитной батареи на острове Исигаки. Вероятно, эта мера служит ответом на действия китайских ВВС, самолёты которых регулярно оказываются в данном районе во время облётов Тайваня.