СМИ: Медведев может остаться премьером после 18 марта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, скорее всего, останется на своей должности в случае победы Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Газета.ру со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает, что ранее в качестве возможной замены Медведеву рассматривались министр экономического развития Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако, по информации издания, предпочтение отдаётся Медведеву, "удачно выстроившему работу правительства для Путина".

При этом, в будущем правительстве может значительно повыситься статус вице-премьеров. Ожидаются и кадровые перестановки. Якобы вице-премьер Дмитрий Рогозин может отправиться в отставку, а Сергей Приходько – на пенсию. Могут оставить свои должности вице-премьер Виталий Мутко и министр культуры Владимир Мединский.