В Шадринске и Кетовском районе Зауралья школы прекратили занятия из-за карантина

27 февраля в Кургане прошло заседание оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа на территории Зауралья - было принято решение ввести на территории Шадринска карантин по гриппу и ОРВИ.

На восьмой неделе этого года в регионе зарегистрировано 8 тыс. 314 случаев заболеваний ОРВИ, всего с начала сезона зарегистрировано 11 случаев гриппа, которые подтверждены лабораторно, сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

В Кургане зарегистрировано 3 тыс. 457 случаев ОРВИ. Помимо Шадринска, карантинные мероприятия введены в школах Кетовского района до 6 марта - закрыты 25 школ. В Кургане на карантин закрыта гимназия №19 и еще 17 классов в различных школах.