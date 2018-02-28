Уральский юрист и доверенное лицо Бабурина упрятал в психушку родную мать, взыскавшую с него алименты?

Известный уральский юрист и общественник Иван Волков, по всей видимости, вновь оказался замешан в неприятную историю, связанную с его родной матерью. Как стало известно Накануне.RU, сегодня состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании с Волкова алиментов на ее содержание. После этого он якобы отправил родственницу в психиатрический диспансер.

Напомним, Татьяна Волкова утверждает, что сын якобы забрал ее документы, мог похитить телефон и угрожал помещением в психбольницу, а потом выставил из дома и отвез в ночлежку. Она не исключает, что родственника, который пытался выдвинуться в губернаторы Среднего Урала и позже заявлял о планах участвовать в выборах президента России, интересует ее квартира в Сочи. Оказавшись в результате конфликта с ним в кризисной ситуации - в декабре на улице без верхней одежды и почти без денег, женщина написала несколько заявлений в полицию и попросила защиты от сына, который, к слову, в интервью для СМИ говорил, что как политик хотел бы "не на словах, а на деле поддерживать материнство и старчество... потому что старики у нас брошены".

Иван Волков (справа)

В конце декабря прошлого года Татьяна Волкова побывала на приеме в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области и оставила заявление на имя омбудсмена Татьяны Мерзляковой, в котором рассказала о своей ситуации и попросила помощи. Однако уже в начале этого года она вновь оказалась на улице: женщину выгнали из кризисного центра "Малахит", что на Уралмаше, мотивировав это тем, что у нее закончился договор на обслуживание.

Сегодня история получила неожиданное продолжение. Как сообщили Накануне.RU ее родственники, состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании с Ивана Волкова алиментов на содержание матери - чуть менее 3 тыс. руб. в месяц (информация о деле есть в картотеке). После этого, со слов обратившихся родственников, женщину в срочном порядке увезли в психиатрическую больницу №3 на Калинина, 13. Сама Волкова, по словам родственников, утверждает, что на месте событий якобы был ее сын и сотрудники правоохранительных органов.

В судебном участке №9, где проходило заседание, отказались от комментариев. А в больнице заявили, что не дают никаких сведений о пациентах.

"Мы не даем такую информацию, так как есть закон о психиатрической помощи. Он запрещает разглашать персональные данные о наших пациентах", - сообщили Накануне.RU в психбольнице.

Сотовый телефон самого Волкова не отвечает, к моменту публикации получить его комментарий не удалось.

Мы продолжим следить за развитием ситуации. Добавим, в настоящее время Иван Волков является доверенным лицом кандидата в президенты России от "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина и участвует в дебатах на областном уровне. Что интересно, например, 27 февраля Волков посетил дебаты на ОТВ, но не явился на заседание в суд по алиментам.