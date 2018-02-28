В Челябинске 31 перевозчика подозревают в сговоре из-за повышения стоимости проезда в маршрутках

УФАС возбудило дело в отношении 31 перевозчика Челябинска. Их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения при синхронном повышении цены на проезд в маршрутках с 23 до 25 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в 2017 году повышение цен в маршрутках произошло дважды. Так, с начала года стоимость проезда увеличилась с 20 до 25 рублей.

Перевозчики повышение цен объяснили ростом затрат на страхование, ГСМ и техническое обслуживание автотранспортных средств.

В УФАС отметили, что уровень инфляции по данным Росстата за прошлый год составил 2,5%, а последнее увеличение цен в челябинских маршрутных такси превысило данный показатель и составило 8,6%.

Кроме того, восемь перевозчиков не имели право повышать тариф, поскольку у них отсутствуют свидетельства по маршруту, подтверждающего право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

По словам вр.и.о. руководителя Челябинского УФАС Елены Рысевой, за 2017 год Челябинск стремительно "вырвался" в топ-городов с наиболее высокими ценами на проезд в маршрутных такси. Синхронное повышение цен на проезд в течение трех дней внушительным количеством перевозчиков вызывает подозрения со стороны антимонопольной службы и противоречит сложившейся судебной практике

Первое заседание по делу пройдет в начале апреля.