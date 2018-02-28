Тюменская область планирует увеличить экспорт товаров в страны Ближнего Востока

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Катара Фахадом бин Мохаммедом Аль-Аттыя и первым секретарем посольства Рашидом Мажид Аль-Совайди, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Встреча состоялась накануне, в Москве. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере нефтегазового машиностроения, нефтехимии, а также реализацию проектов в АПК и наращивание товарооборота между регионом и арабским государством. Также были намечены планы по увеличению экспорта товаров Тюменской области в страны Ближнего Востока и реализации совместных инвестиционных проектов.

Посол выразил готовность посетить Тюменскую область в 2018 году с деловым визитом. С целью налаживания торговых связей запланирован и ответный визит в Доху представителей тюменского бизнеса

По данным МВФ, Катар последние несколько лет является мировым лидером по такому показателю как ВВП на душу населения, занимает третье место в мире по запасам природного газа, шестое - по его экспорту, кроме того, это крупный экспортер нефти и нефтепродуктов (21-е место в мире).