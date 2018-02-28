В Зауралье грузовой поезд насмерть сбил 11-летнего мальчика

В Мишкино грузовой поезд насмерть сбил 11-летнего ребенка.

Трагедия произошла примерно в 14.00 27 февраля на станции Мишкино, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Установлено, что мальчик перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом по пешеходному настилу, возвращаясь из школы домой.

"Членами локомотивной бригады подавались сигналы большой громкости и экстренное торможение, однако ввиду небольшого расстояния трагедии избежать не удалось", - добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело.