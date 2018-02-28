На Южном Урале пенсионер получил условный срок за распространение экстремистской литературы

67-летний житель Чебаркуля на старости лет получил условный срок - пенсионера признали виновным в распространении экстремистской литературы.

Обвиняемый, разделяя мировоззренческие взгляды, основанные на отрицании и критике других религий, в августе 2016 года распространил среди своих знакомых 4 экземпляра брошюры, признанной экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории России, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Пенсионер прекрасно знал о том, что данная брошюра является экстремистским материалом, однако своим знакомым он об этом не сообщил.

"С учетом полного признания вины в совершенном преступлении суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Свыше 460 изъятых в качестве вещественных доказательств книг и брошюр подлежат уничтожению как запрещенные к распространению на территории России", - добавили в надзорном ведомстве.