В Тюмени экс-директор муниципального похоронного дома заплатит 2,4 миллиона за попытку обложить данью конкурентов

Суд крупно оштрафовал бывшего директора муниципального похоронного дома "Некрополь". Так 44-летний Павел Мадьяров наказан за вымогательство у конкурента взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мадьяров должен будет заплатить штраф 2 млн 400 тыс. руб.

Напомним, по данным следствия, бизнесмен потребовал от директора ритуальной компании платить ему 15% от суммы заключаемых контрактов за право хоронить тюменцев и ограничил доступ агентов организации на территорию городского кладбища. В сентябре 2017 г. глава "Некрополя" якобы получил через посредника 160 тыс. руб. за помощь компании в организации похоронного бизнеса.