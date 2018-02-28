В Кургане родители пациентов жалуются на нехватку медработников в детской поликлинике

На ресурсе жалоб и обращений Zadolbalo.net появилось анонимное сообщение, в котором пользователь рассказал о нехватке медицинских кадров в детской поликлинике №2 в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает аноним, в поликлинике на Савельева, 33 одна молодая девушка-врач работает сразу на 2 участка.

"Как результат, недостаточное внимание к маленьким пациентам. К ней придешь на прием - толком ничего не скажет, послушает дыхание, взвесит, измерит рост, напишет в карточке о том, что все хорошо. Ну и на прививки отправит. Никаких советов, комментариев по правильному лечению и профилактике болезней ребенка - ничего. Когда в нашу поликлинику придет хороший врач? Ответ просим дать от департамента здравоохранения Курганской области", - написано в жалобе.

На данный момент Накануне.RU не удалось получить комментарий в департаменте здравоохранения Зауралья.